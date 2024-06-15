Жители Владимирской области смогут зажечь свою виртуальную «Свечу памяти»
В России вновь...
Жители Владимирской области смогут зажечь свою виртуальную «Свечу памяти»
В России вновь стартовала онлайн-акция «Свеча памяти». До 22 июня 2024 года на платформе деньпамяти.рф каждый может зажечь свою виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны.
"На сайте можно не только зажечь виртуальную свечу, которая тут же отобразится на счетчике, но и посмотреть видеоинтервью ветеранов Отечественной войны. Более 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей", - рассказали в пресс-службе Министерства образования Владимирской области.
Присоединитесь к акции и зажгите свою свечу, чтобы сказать «спасибо» ветеранам!
Фото: Министерство образования и молодежной политики 33