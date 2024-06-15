Жительница Киржача похитила более трех миллионов рублей, оформляя фиктивные займы на своих...

Жительница Киржача похитила более трех миллионов рублей, оформляя фиктивные займы на своих родственниковПрокурором Киржачского района Владимирской области утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы.По версии следствия, обвиняемая, работая в различных должностях в кредитном потребительском кооперативе, имела доступ к документам и денежным средствам организации.В период с сентября 2016 по март 2018 года она оформляла фиктивные займы на своих родственников, знакомых и иных лиц, тем самым систематически похищала из кассы денежные средства, распоряжаясь ими по своему усмотрению.В результате преступных действий организации причинён ущерб на общую сумму свыше 3, 2 млн рублей.Уголовное дело направлено в Киржачский районный суд.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky