Юрий Шатунов выписан из больницы. Бывший солист Ласкового
мая чувствует себя лучше, он отправится на курс реабилитации в Сочи.
Юрий Шатунов выписан из больницы. Бывший солист "Ласкового
мая" чувствует себя лучше, он отправится на курс реабилитации в Сочи.
Прооперированный Юрий Шатунов выписан из больницы, сейчас
певец в Москве, со своей семьей. Как сообщил продюсер "Ласкового мая"
Андрей Разин, артист идет на поправку, однако ему надо восстановиться.
"В ближайшее время он вылетит в Сочи, где проведет все
лето с семьей в своих апартаментах отеля "Разин". Огромное спасибо
всем поклонникам, которые следили за состоянием его здоровья. После периода
реабилитации в Сочи Юру ждет продолжение тура по городам России",
-прокомментировал продюсер состояние здоровья Юрия Шатунова на своей странице в
Instagram.
Ранее Андрей Разин в беседе с журналистами выразил свою
благодарность министру здравоохранения Веронике Скворцовой – операция проходила
под ее контролем. Продюсер "Ласкового
мая" также отметил, что предстоит еще одна операция – из-за
воспаления зубных каналов.
Как сообщалось, попал в одну из столичных клиник
сразу после гастрольного тура. Певец терпел боль и не отменял выступлений,
чтобы не разочаровать фанатов. Исполнитель оказался на операционном столе из-за
воспаления гайморовой пазухи.