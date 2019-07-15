Юрий Шатунов выписан из больницы. Бывший солист Ласкового мая чувствует себя лучше, он отправится на курс реабилитации в Сочи.

Юрий Шатунов выписан из больницы. Бывший солист "Ласковогомая" чувствует себя лучше, он отправится на курс реабилитации в Сочи.Прооперированный Юрий Шатунов выписан из больницы, сейчаспевец в Москве, со своей семьей. Как сообщил продюсер "Ласкового мая"Андрей Разин, артист идет на поправку, однако ему надо восстановиться."В ближайшее время он вылетит в Сочи, где проведет вселето с семьей в своих апартаментах отеля "Разин". Огромное спасибовсем поклонникам, которые следили за состоянием его здоровья. После периодареабилитации в Сочи Юру ждет продолжение тура по городам России",-прокомментировал продюсер состояние здоровья Юрия Шатунова на своей странице вInstagram.Ранее Андрей Разин в беседе с журналистами выразил своюблагодарность министру здравоохранения Веронике Скворцовой – операция проходилапод ее контролем. Продюсер "Ласковогомая" также отметил, что предстоит еще одна операция – из-завоспаления зубных каналов.Как сообщалось, попал в одну из столичных клиниксразу после гастрольного тура. Певец терпел боль и не отменял выступлений,чтобы не разочаровать фанатов. Исполнитель оказался на операционном столе из-завоспаления гайморовой пазухи.