Наибольшими темпами росло число агентов в Республике Башкортостан – почти в 10 раз

По итогам первого полугодия 2020 года число агентов страховой компании «Согласие» в сегменте розничного страхования выросло в 1,6 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее и достигло 7,5 тыс. Наибольшими темпами росло число агентов в Республике Башкортостан – почти в 10 раз.Более трети агентов работает в столичном регионе – 2,3 тыс., что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Число агентов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличилось в 2 раза и превысило 350, в Удмуртской Республике – в 1,5 раза (свыше 280). В Пермском крае работают более 230 агентов (в 2,5 раза больше, чем в I полугодии 2019 года), в Республике Татарстан – свыше 220 (в 3 раза больше). В Тульской области число агентов выросло в 2 раза (более 220). В Красноярском крае работают свыше 210 агентов (+7%).В Краснодарском крае и Новосибирской области число агентов превысило 210 – в 7 и 1,7 раза соответственно больше, чем в I полугодии 2019 года. В Свердловской области розничными продажами занимаются более 180 агентов, что в 1,5 раза выше показателя годом ранее, в Нижегородской – свыше 170 агентов (увеличение в 1,8 раза), в Тюменской – более 150 (в 1,7 раза).В Вологодской области число агентов увеличилось на 37% до 140. В Саратовской и Самарской областях этот показатель превысил 130 – в 4 и 1,6 раза соответственно выше, чем годом ранее. В Кемеровской области агентов стало в 1,5 раза больше (свыше 120). В Кировской, Новгородской и Архангельской областях работают более 110 агентов (прирост 15%, 68% и 54% соответственно). По 100 агентов работают в Смоленской и Иркутской областях (в 2,4 и 1,6 раза больше, чем годом ранее).По итогам I полугодия 2020 года в 35 филиалах (против 23 годом ранее) число агентов превысило 50.«Одно из важнейших преимуществ «Согласия» – стабильность получения дохода, так как наша компания предлагает агентам одно из самых высоких комиссионных вознаграждений на рынке и строго придерживается сроков его выплаты. Кроме того, в I квартале мы обеспечили агентов необходимыми дистанционными сервисами, упростившими их работу. Увеличение числа агентов и их активная работа способствовали росту розничного бизнеса «Согласия» в первом полугодии. Выросли сборы по продажам всех ключевых продуктов, которые компания реализует через агентскую сеть», – комментирует директор по розничным продажам страховой компании «Согласие» Руслан Сатюков.В 2019 году в сегменте розничного страхования максимальный доход агента «Согласия» в Москве составил 8,6 млн руб., в Новосибирске – 6,8 млн руб., в Самаре – 6,4 млн руб. В Красноярске и Перми он превысил 4 млн руб., в Ижевске и Санкт-Петербурге – 3 млн руб. Среди городов, в которых заработок агента был больше 2 млн руб., – Псков, Тула, Смоленск, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Тамань, Кемерово и Ставрополь. В целом, сумму более 1 млн руб. заработали агенты в 26 городах.Профессию страхового агента, как правило, выбирают активные люди зрелого возраста, которые ранее работали в других отраслях. По статистике страховой компании «Согласие», возраст 33% агентов – от 31 до 40 лет. Людей старше 50 лет – 27%, 41-50 лет – 23%, 20-30 лет – 15%. Наименьшая доля молодежи (младше 20 лет) – 2%.Чаще всего успеха в работе добиваются агенты старше 50 лет – они зарабатывают на 39% больше среднего дохода. Самый высокий средний заработок (157 786 руб.) у женщин этого возраста. Женщин в агентской профессии вдвое больше, чем мужчин, – 67% против 33%.Справка о страховой компании «Согласие»: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании «Согласие» включает 350 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2019 г. премия «Согласия» составила 33,5 млрд руб., выплаты – 21,3 млрд руб. Компании присвоены рейтинги рейтинговых агентств Fitch и «Эксперт РА», а также рейтинг привлекательности работодателя наивысшего уровня A.hr от аналитического агентства «БизнесДром».