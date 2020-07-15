15.07.2020

2020-07-15 21:35:03

Во Владимирской области продолжают устранять последствия ночного урагана

Главная тема этого дня. Центральную Россию ночью накрыл настоящий шторм. Среди пострадавших от непогоды регионов и Владимирская область. Ураганные хроники 33 региона - в нашем сюжете.

Эту ночь ровно посередине лета жители 33 региона запомнят надолго. Удары молний следовали так часто, что временами казалось, будто уже наступило утро. Ливень, ураганный ветер, сотни искорёженных деревьев, десятки побитых машин и бурные дождевые реки вместо дорог.

Первым встретил грозовой фронт Муром. За каких-то полчаса улица Московская полностью погрузилась под воду. И после того, как ливень утих, некоторые горожане начали купаться прямо в центре города. От поваленных деревьев в Муроме пострадали 15 автомобилей. Устранять последствия разгула стихии коммунальщикам помогали сотрудники МЧС.

Екатерина Мищенко, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области: «В общей сложности в результате прохождения грозового фронта попадало около 90 деревьев, было повреждено около 20 линий электропередач и около 20 автомобилей, к счастью, никто не пострадал. В Главном управлении МЧС России по Владимирской области развернут оперативный штаб, который координирует и контролирует аварийно-восстановительные работы. Сотрудники МЧС привлекались для фактических мероприятий в округе Муроме. Там была проведена работа по уборке поваленных деревьев».

Хорошо досталось и областному центру с окрестностями. В поселке Боголюбово в овраг смыло целый кусок трассы М7 - тротуар, вместе с ограждениями. Дорожники начали восстанавливать насыпь еще ночью. А в коттеджном посёлке Лунёво - микрорайоне Владимира - вода подмыла дамбу.

Владимир Рыкунов: «Вот на свежей, новой дороге - буквально 2,5 месяца - ее просто размыло. Здесь планировалось пускать рейсовый городской автобус и по этой дороге ходит у нас школьный автобус - из новой части нашего микрорайона».

Дорога была проложена по федеральной программе. Склоны укрепили щебнем, но этого оказалось недостаточно. Сейчас ездить здесь попросту опасно, и не только автобусам.

Непосредственно в самом Владимире, на улице Усти-на-Лабе деревья оборвали троллейбусные провода. Общие ночные потери - 22 дерева и шесть битых автомобилей.

Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: «Сколько раз мы уже говорили нашим управляющим кампаниям: "Пожалуйста, удаляйте аварийные деревья, не доводите до греха. Вот слава богу, что нет ни одной жертвы, да, но ведь однажды может закончиться еще более плачевно. Хотя встаньте на место любого автовладельца, у которого автомобиль пострадал - сейчас он будет вынужден обращаться к управляющей кампании, которую он сам же и содержит, за возможным возмещением ущерба».

А самый необычный случай произошел в селе Чамерево Судогодского района.

Протоиерей Виктор, настоятель Спасо-Преображенского храма с. Чамерево: «Вчера вечером у нас попал разряд молнии прямо в колокольню».

Разряд, рассказывает настоятель храма, судя по чёрным обугленным отметинам, прошёл через крест и ударил по каменной колокольне. В кирпичной кладке образовалась дыра, разбита рама. По предварительной оценке, для полного восстановления понадобится демонтаж купола и немалые средства.

- Молния попала в несколько мест, видно разрушения штукатурки, частично где-то кладка нарушена, даже тросики, которые идут к колоколам, они просто сгорели.

По прогнозам синоптиков, дожди в регионе не прекратятся как минимум до конца этой недели, не исключены гроза и град. Но идеальный шторм, который прошел над областью 15 июля, этим летом, скорее всего, уже не повторится.

Никита Тарбеев, Дмитрий Горкин, Дарья Титенкова

«Вести-Владимир»