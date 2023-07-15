В каждом гардеробе есть место хотя бы одной модной вещице. Какой должна быть футболка – рассказала стилист Мария Абабкова.

В каждом гардеробе есть место хотя бы одной модной вещице. Какой должна быть футболка – рассказала стилист Мария Абабкова.Летом 2023 года можно позволить себе расслабиться: обойдемся без замысловатой одежды странных форм и кричащих оттенков. Легкие натуральные ткани в тренде, а они к лицу женщинам всех возрастов и пропорций. Но в нарядах, как и везде, должен быть баланс. Нужно уделять внимание деталям.Сайт пишет об универсальном изделии, которое стилист советует в этом сезоне. Такая вещь в гардеробе облегчает жизнь модницам, поскольку многофункциональна и сочетается с большинством вещей. Считаем, она должна быть качественной, чтобы служила долго, и не обязательно брендовой.Итак, 7 признаков идеальной футболки на лето1. Цвет — белый.2. Принт — отсутствует.3. Крой — свободный.4. Рукав — просторный, чуть ниже бицепса.5. Посадка изделия — по фигуре.6. Длина футболки — умеренная.7. Материал — плотный.Эта полезная инструкция поможет при походах по магазинам и в процессе онлайн-шоппинга. Во время примерки помните о главном: футболка должна быть удобной и приносить радость.Отложите одежду, к которой не лежит душа, ведь где-то вас точно ждет та самая — идеальная. Желаем приятных покупок и стильных нарядов по размеру!