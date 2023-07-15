Борец из Владимира завоевал бронзу первенства Европы.
Спортсмен из Владимира - Савелий Виноградов...
Борец из Владимира завоевал бронзу первенства Европы.
Спортсмен из Владимира - Савелий Виноградов в составе сборной России по греко-римской борьбе принял участие в первенстве Европы и завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 68 кг.
Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.
На соревнованиях нашу страну представляли 39 спортсменов.
Национальная сборная завоевала 20 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Среди наших спортсменов 9 победителей в вольной борьбе, 6 – в женской борьбе и 5 – в греко-римской.
Владимирский борец в поединке со спортсменом из Грузии за 3 место выиграл со счётом 10:2.
Это интересно!
На территории Владимирской области спортивной борьбой занимаются 2 220 человек.
Отделения по борьбе открыты в 5 спортивных школах и 3 спортивных школах олимпийского резерва.
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области
Читайте и смотрите также:
В Суздале прошел международный турнир по греко-римской борьбе памяти Героя России Романа Кутузова: https://vladtv.ru/sports/144750/