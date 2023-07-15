Прокуратура добилась возмещения ущерба за псевдоремонт здания бывшей городской Думы и Торговых...

Прокуратура добилась возмещения ущерба за псевдоремонт здания бывшей городской Думы и Торговых рядов в Коврове.Выяснилось, что ещё в октябре 2011 года компания заключила с региональным департаментом предпринимательства контракт на реконструкцию под бизнес-инкубатор нежилого здания, который является памятником истории и культуры регионального значения (построено в конце XIX века).Стоимость работ по контракту превысила 132 миллиона рублей.Позже стороны заключили ещё один договор – уже на реконструкцию фасада. Стоимость работ тогда оценили в 33 миллиона рублей.Позже выяснилось, что компания не выполнила работы, предусмотренные контрактом. Более того - «заменила на более дешевые, при этом в отчетную документацию были внесены заведомо ложные сведения о выполнении работ в соответствии с проектной документацией», сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Фиктивные акты были предъявлены к оплате в департамент развития предпринимательства администрации Владимирской области.В отношении руководителя юридического лица возбудили уголовное дело о мошенничестве, "сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности", в крупном размере.Правда, любопытно, что «… при рассмотрении дела судом уголовное преследование было прекращено в связи с истечением сроков давности». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Как итог: городской прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с бывшего руководителя (юридического лица) причиненного ущерба в размере свыше 1, 4 млн. рублей. И решением Ленинского районного суда города Владимира требования все же были удовлетворены.Ответчик с этим, правда, не согласился, и попытался обжаловать, но ему это не удалось.Уточняется, что бизнесмен возместил причиненный бюджету Владимирской области ущерб в полном объеме.Фото: ГТТРК «Владимир», архив