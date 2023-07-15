Средняя сумма займа в ломбардах Владимирской области составила 13 000 рублей. Об этом сообщает...

Средняя сумма займа в ломбардах Владимирской области составила 13 000 рублей.Об этом сообщает пресс-служба Банка России (отделение - Владимир).За I квартал 2023 года в ломбардах региона владимирцы оформили 15,5 тысяч займов на 207 миллионов рублей.Кстати, интересно, что число заключенных договоров снизилось на четверть, а их объем - на 28%.К 1 апреля 2023 года, как сообщает пресс-служба Банка России, жители региона должны были ломбардам 305 млн рублей.Средняя сумма одного займа в ломбарде составила - 13,4 тысячи рублей.Отмечается, что чаще всего жители Владимирской области получают деньги под залог имущества, например, ювелирных и меховых изделий, а также бытовой техники.На заметку!Сейчас в нашем регионе зарегистрировано 18 официальных ломбардов, а также действует 53 офиса компаний, зарегистрированных в других регионах.Жителей Владимирской области предупреждают:«Иногда под легально существующие ломбарды маскируются мошенники. Прежде чем отдать залог коммерсантам, важно убедиться, что ваши права и имущество защищены. Это возможно, только если организация работает легально и внесена в государственный реестр ломбардов (реестр публикуется на официальном сайте Банка России)… »Фото: pxfuel.com