Садоводы пожаловались председателю регионального парламента Владимиру Киселёву на шум со стороны соседей по СНТ.

Во Владимирской области для дачников ужесточат закон о тишине. Об этом рассказали в Заксобрании.Садоводы пожаловались председателю регионального парламента Владимиру Киселёву на шум со стороны соседей по СНТ. Огородники, которые проводят лето на своих участках, нередко страдают от громкой музыки или звуков техники, которая не смолкает даже по ночам.Сейчас законодательство ограничивает шум лишь в жилых домах, поэтому найти управу на нерадивых садоводов люди не могут. В связи с этим планируется внести изменения в закон и добавить в него садовые некоммерческие товарищества.«Я думаю, что мы этот нормативный акт примем», - пообещал спикер ЗС.