Сладкая вата, клоуны, завораживающая музыка и атмосфера настоящего волшебства – как давно вы были в цирке? «Шестой канал» решил подарить зрителям путешествие в детство. 26 июля мы

Сладкая вата, клоуны, завораживающая музыка и атмосфера настоящего волшебства – как давно вы были в цирке? «Шестой канал» решил подарить зрителям путешествие в детство. 26 июля мы разыграем 3 пары билетов. 20 июля во Владимир приезжает цирк «Белиссимо». Он расположится возле кинотеатра «Руськино». Организаторы обещают устроить увлекательное шоу для всей семьи. В программе – шоу