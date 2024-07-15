Во вторник, 16 июля, в ряде домов по улицам Василисина и Солнечной во Владимире отключат газ.

Во вторник, 16 июля, в ряде домов по улицам Василисина и Солнечной во Владимире отключат газ. Об этом рассказала горадминистрации.Голубого топлива не будет с 9.00 до 16.00. Прекращение подачи газа связано с производством работ на надземном газопроводе низкого давления.«Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.