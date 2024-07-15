Смотрите ли вы советское кино и знаете ли иностранных актеров, которые в нем снимались? Проверьте свои знания с нашим тестом!

Смотрите ли вы советское кино и знаете ли иностранных актеров, которые в нем снимались? Проверьте свои знания с нашим тестом!Советское кино привлекало внимание зрителей не только в СССР, но и за его пределами. Мало кто знает, что многие известные иностранные актеры и актрисы также снимались в советских фильмах. Эти сотрудничества создали уникальные кинопроекты. В этом тесте мы предлагаем вам вспомнить и угадать, какие зарубежные звезды участвовали в советских кинопроектах. Готовы проверить свои знания?