Знакомые с детства мотивы практически каждый житель нашей страны знает наизусть, но помните ли вы, из какого мультфильма эта песня?

Знакомые с детства мотивы практически каждый житель нашей страны знает наизусть, но помните ли вы, из какого мультфильма эта песня?Любой мультфильм не лишен музыкального сопровождения. Современные мультипликационные фильмы для малышей сопровождают в основном бессмысленные и надоедливые мелодии. А вот раньше песни для таких произведений писались знаменитыми композиторами, они передавались из уст в уста и до сих пор не потеряли своей актуальности. Они стали даже более знамениты, чем мультфильмы, в которых исполнялись. Но мы предлагаем вспомнить, в каком мультфильме вы могли услышать знаменитые строки и пройти наш незамысловатый, но занимательный тест.1. "Дружит с бабочкой цветок,Дружим мы с тобою!"А. "Катерок";Б. "Приключения Незнайки";В. "Четверо с одного двора".2. "Когда живётся дружно,Что может лучше быть!"А. "Веселая карусель";Б. "Леопольд и золотая рыбка";В. "Аврора".3. "Облака, Что вы мчитесь без оглядки?"А. "Катерок";Б. "Летучий корабль";В. "Трям! Здравствуйте!".4. "Если ясный день, это хорошо,А когда наоборот — плохо."А. "Крошка Енот";Б. "День рождения кота Леопольда";В. "Ну, погоди!".5. "Эх, жизнь моя жестянка...Да ну ее в болото!"А. "Летучий корабль";Б. "Котенок по имени Гав";В. "Бременские музыканты".6. "Может, ты снова в тучах мохнатых,Вспышки орудий видишь вдали?"А. "Площадь картонных часов";Б. "Аврора";В. "Волшебное кольцо".7. "А нюх как у собаки.А глаз как у орла!"А. "По следам Бременских музыкантов";Б. "Мойдодыр";В. "Вовка в Тридевятом царстве".ОТВЕТЫ1 – В. "Четверо с одного двора"2 – А. "Веселая карусель"3 – В. "Трям! Здравствуйте!"4 – Б. "День рождения кота Леопольда"5 – А. "Летучий корабль"6 – Б. "Аврора"7 – А. "По следам Бременских музыкантов"