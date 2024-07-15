Трагедии на воде: во Владимирской области спасатели ищут тела утонувших
В этом купальном сезоне в...
Трагедии на воде: во Владимирской области спасатели ищут тела утонувших
В этом купальном сезоне в 33-м регионе много трагических происшествий на воде. Спасатели продолжают искать тела утонувших. Накануне спасатели собинской спасательной станции АСС искали тело утонувшего в районе деревни Марково Петушинского района.
Спасатели гороховецкой спасательной станции АСС пока не могут обнаружить тело несовершеннолетнего юноши.
Поисковые работы продолжаются.
Фото: Министерство региональной безопасности Владимирской области