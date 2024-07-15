ДТП случилось в минувшее воскресенье, 14 июля. 24-летний курьер по доставке еды упал с электросамоката во время движения. Как сообщили в ГАИ, молодой человек управлял самокатом «Кугоо».

ДТП случилось в минувшее воскресенье, 14 июля. 24-летний курьер по доставке еды упал с электросамоката во время движения. Как сообщили в ГАИ, молодой человек управлял самокатом «Кугоо». Водитель двухколесного транспорта двигался в правой полосе со стороны Лыбедской магистрали в сторону улицы Луначарского, в какой-то момент он упал. Что именно послужило причиной падения – в ГАИ