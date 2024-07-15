Дима Билан рассказал журналистам о своем опыте.

Дима Билан рассказал журналистам о своем опыте.Одним из хедлайнеров первого дня VK Fest 2024, который проходил в Лужниках, стал певец Дима Билан. Когда завершилось выступление, артист спустился к журналистам и с удовольствием ответил на все интересующие их вопросы.Так, исполнитель хита "Невозможное возможно" рассказал, что у него большая семья: он сам воспитал двоих сестер, одна из которых младше его на 14 лет. Билану приходилось самому ездить на молочную кухню, что вызывало большое смущение у подростка. Однако он боролся со стеснением и помогал семье, как мог, поэтому теперь с собственными детьми не торопится."Я вкусил в 14 лет юношеское отцовство. Я очень много на себя брал", – заявил артист.Кроме того, вскрылись детали личной жизни Димы Билана. Оказывается, есть некие причины, по которым звезда не спешит заводить семью. Билан рассказал журналистам, что у него есть не очень счастливый опыт, который мешает ему в личной жизни.Дима Билан до сих пор является одним из самых завидных холостяков российской эстрады. Множество поклонниц готовы ради него на все, но артист не рассматривает ни одну из них в качестве постоянной спутницы. Еще совсем недавно певец признавался, что всему виной его известность, которая не дает полностью расслабиться.Билан не желает, чтобы его личная жизнь становилась достоянием общественности. Поэтому даже если в его жизни наметятся какие-то изменения, скорее всего, исполнитель будет их тщательно скрывать от прессы. Ранее Дима Билан заявлял СМИ, что очень хочет стать отцом, причем многодетным.