Тема Крыма не будет подниматься на встрече Меркель и Путина. В этом убежден политолог Сергей Михеев.

Тема Крыма не будет подниматься на встрече Меркель и Путина. В этом убежден политолог Сергей Михеев.В политологической среде активно обсуждают визит Меркель в Россию, который намечен на 20 августа. По имеющимся данным, во время переговоров канцлера Германии с Владимиром Путиным планируется поднять вопрос о перспективах двустороннего сотрудничества в различных областях.Политолог Сергей Михеев убежден, что приезд Меркель в Россию носит сугубо символический характер. Специалист отметил, что карьера канцлера Германии близится к своему завершению.Михеев заверил, что не стоит ожидать от встречи достижения каких-либо договоренностей. К спектру вопросов, которые будут затронуты, можно отнести "Северный поток-2" и ситуацию на Донбассе, отметил он.Несмотря на то, что Меркель пока имеет солидное влияние на мировую политику, вопрос Крыма поднят не будет. Михеев подчеркнул, что статус полуострова российские власти ни с кем не обсуждают.Стоит отметить, что Меркель покинет пост канцлера Германии уже в текущем году. После отставки она будет получать пенсию в размере 15 тысяч евро. Свою действующую должность Меркель заняла в 2005 году.