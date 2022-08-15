По словам заместителя председателя профорганизации предприятия Валерия Королева, сотрудники перешли на пятидневный режим работы с 15 августа.

Сотрудники "Автоваза" перешли на пятидневный режим работы с понедельника. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя профорганизации предприятия Валерий Королев. Как уточнили в пресс-службе компании, речь идет только о сотрудниках сборочного комплекса."Все работники с 15 августа перешли на пятидневный режим", - сказал собеседник агентства в профорганизации автопроизводителя.В пресс-службе сказали ТАСС, что "с 15 августа только персонал автосборочного комплекса "Автоваза" вернулся в режим пятидневной рабочей недели".Ранее ТАСС сообщил, что планируется переход на пятидневный режим в две смены на линии сборки Granta и аналогичный режим, только в одну смену, на линии Niva. При этом предполагается, что с 29 августа по 27 ноября этого года на линии сборки Granta и линии B0 установят шестидневный режим работы - с понедельника по субботу в две смены, на линии Niva - также шестидневный режим, но в одну смену."Автоваз" находился в простое в течение почти всего мая из-за отсутствия комплектующих. Производство легковых автомобилей возобновилось в начале июня. Была запущена модель Lada Granta Classic 2022 - первая после ухода Renault из России. Сейчас компания также производит Niva Legend, до конца лета планирует возобновить производство Niva Travel. Была выпущена и ограниченная партия Lada Largus в объеме 1,8 тыс. единиц.