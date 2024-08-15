К депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину обратились жители Камешковского района с просьбой посодействовать в организации автобусного сообщения между сельскими населёнными пунктами и райцентром.

К депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину обратились жители Камешковского района с просьбой посодействовать в организации автобусного сообщения между сельскими населёнными пунктами и райцентром.Дело в том, что общественный транспорт никогда не заезжал в село Гатиха, деревни Мокеево, Ворынино и Горки. Чтобы добраться до райцентра или региональной столицы, гражданам приходилось идти до остановки на федеральной трассе М-7.Но для того, чтобы запустить новый автобусный маршрут, нужно было привести в порядок дорогу.- Сейчас дорогу между деревнями Мокеево, Ворынино, Горки обновляют. Как мне сообщают местные жители, дорожники из ДСУ-3 работают быстро, уже положили несколько слоёв асфальта. Кое-где уже стоят остановочные павильоны, идёт отсыпка обочин, - рассказал в своём Алексей Говырин.Работы должны завершиться к 30 августа. За содержание дороги будет отвечать ГБУ «Владупрадор».После окончания ремонта камешковская администрация займётся организацией автобусного сообщения.- Держу ситуацию на контроле, с администрацией района и жителями — на прямой связи - подчеркнул Алексей Говырин.