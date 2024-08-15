Губернатор Московской области Андрей Воробьёв оценил ход работ по благоустройству в Дубне, которые осуществляются при поддержке нацпроекта Жильё и городская среда, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв оценил ход работ по благоустройству в Дубне, которые осуществляются при поддержке нацпроекта "Жильё и городская среда", говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.«В прошлом году жители Дубны попросили нас благоустроитьулицу Центральную. Сейчас там идет активная работа: создается пешеходная зона сместами для отдыха, и мы планируем завершить все работы к октябрю», — сообщил губернаторПодмосковья Андрей Воробьёв.Так, на Центральной улице установят теневые навесы,скамейки, расширят тротуары и проложат велодорожку. Параллельно идет работа надобновлением сквера имени Павла Журавлева в районе Большая Волга. В скверевосстановят фонтан и обустроят небольшую площадь перед памятником. Его откроютв сентябре.Также осенью откроется первый участок кольцевоговеломаршрута «Дубненская кругосветка», который будет соединять вокзал «БольшаяВолга» с Ратминской стрелкой.В дополнение к этим проектам началось обновление пешеходнойзоны у ДК «Октябрь», которая стала победителем Всероссийскогоонлайн-голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортнойгородской среды».