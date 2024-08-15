Киржачская районная больница не заплатила в установленный срок предпринимателям, которые поставляли продукты питания и оказывали медучреждению иные услуги в рамках заключённых контрактов.

Киржачская районная больница не заплатила в установленный срок предпринимателям, которые поставляли продукты питания и оказывали медучреждению иные услуги в рамках заключённых контрактов. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.На момент проверки задолженность райбольницы превышала 25 млн рублей. В адрес руководителя медучреждения было внесено прокурорское представление, на главврача возбудили административное дело. После этого поставщикам заплатили более 11 млн рублей.«Полное погашение задолженности находится на контроле прокуратуры района», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.