Прокуроры подали иск к администрации Александровского района с требованием предоставить сироте благоустроенное жилье.

Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает о победе в судебном разбирательстве. Прокуроры подали иск против администрации Александровского района с требованием обеспечить сироту благоустроенным жильем.Молодой человек лишился родительского попечения в несовершеннолетнем возрасте, так как его родители были лишены родительских прав. У него не было собственного жилья, и он имел право на получение квартиры. Однако после достижения совершеннолетия он так и не получил жилье.Благодаря судебному иску прокуратура добилась не только положительного решения, но и выделения молодому человеку благоустроенной квартиры.