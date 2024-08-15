Смертельная авария случилась сегодня, 15 августа, в 14:30 на 112 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики». Как сообщили в УМВД, автомобиль «Хонда» выехал на встречку.

Смертельная авария случилась сегодня, 15 августа, в 14:30 на 112 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики». Как сообщили в УМВД, автомобиль «Хонда» выехал на встречку. В это время там двигалась «Лада». Машины столкнулись лоб в лоб. Водители обоих автомобилей погибли на месте. Также скончался один из пассажиров отечественной легковушки. Еще трое пассажиров «Лады»