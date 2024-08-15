1989 год. Вацлав Гавел в гостях у Дж. Буша. Джордж Буш решает похвастаться ядерным потенциалом Америки и ведёт его в секретную комнату, показать пульт управления ракетами. Заходят они в комнату, там стоит стол, а на нём три кнопки - красная, синяя и зелёная.
Буш говорит:
- Вот смотри, Вацлав, у меня пульт с тремя кнопками. Нажму зелёную - и определённой стране п%%%%ц.
Гавел такой:
- Круто.
Буш продолжает:
- А вот если нажму на синюю - могу какой-нибудь континент целиком уничтожить.
Гавел:
- Круто.
Буш дальше говорит:
- Ну а если нажму на красную - всему миру п%%%%ц, кроме Америки.
Гавел:
- Круто, только это всё х%йня.
Буш удивлённый такой:
- А почему?
- Ну вот смотри, у моей тёщи был большой дом в Праге. В нём было три туалета
еще анекдот!