Об этом сообщили представители региональной ФССП.

45-летний житель Коврова долгое время не расплачивался за коммунальные услуги, в результате чего накопил задолженность в размере 120 тысяч рублей. В связи с этим было инициировано исполнительное производство по взысканию долга, однако мужчина не предпринял никаких действий.В итоге судебные приставы выяснили, что у должника есть автомобиль «Citroen C4 6», на который был наложен арест. Ему разъяснили, что если он не погасит долг, арестованное имущество будет продано, а вырученные средства пойдут на погашение задолженности. Это стало стимулом для мужчины полностью оплатить свои коммунальные счета.