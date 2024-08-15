Иван Сагин, игрок Владимирской МедиаЛиги, попал в серьезную аварию. ДТП произошло еще 11 августа, однако владимирские врачи лишь спустя несколько дней решили, что лечить футболиста нужно в
<a href="https://33live.ru/novosti/15-08-2024-vladimirskij-futbolist-serezno-postradavshij-v-avarii-naxoditsya-v-reanimacii-v-moskve.html" target="_blank">Владимирский футболист, серьезно пострадавший в аварии, находится в реанимации в Москве</a> - Иван Сагин, игрок Владимирской МедиаЛиги, попал в серьезную аварию. ДТП произошло еще 11 августа, однако владимирские врачи лишь спустя несколько дней решили, что лечить футболиста нужно в
[url=https://33live.ru/novosti/15-08-2024-vladimirskij-futbolist-serezno-postradavshij-v-avarii-naxoditsya-v-reanimacii-v-moskve.html]Владимирский футболист, серьезно пострадавший в аварии, находится в реанимации в Москве[/url] - Иван Сагин, игрок Владимирской МедиаЛиги, попал в серьезную аварию. ДТП произошло еще 11 августа, однако владимирские врачи лишь спустя несколько дней решили, что лечить футболиста нужно в