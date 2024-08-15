Иван Сагин, игрок Владимирской МедиаЛиги, попал в серьезную аварию. ДТП произошло еще 11 августа, однако владимирские врачи лишь спустя несколько дней решили, что лечить футболиста нужно в

Иван Сагин, игрок Владимирской МедиаЛиги, попал в серьезную аварию. ДТП произошло еще 11 августа, однако владимирские врачи лишь спустя несколько дней решили, что лечить футболиста нужно в национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Он находится в Москве. В региональном минздраве сообщали, что вопрос транспортировки решили быстро. В 23:27 14 августа Иван был