Смертельное ДТП произошло 26 мая. Тогда водитель «Ниссан Икстрейл» сбил на Пекинке пожилую женщину и ее дочь. Мать погибла на месте. Водитель увидел, что натворил, и скрылся с места аварии. За

Смертельное ДТП произошло 26 мая. Тогда водитель «Ниссан Икстрейл» сбил на Пекинке пожилую женщину и ее дочь. Мать погибла на месте. Водитель увидел, что натворил, и скрылся с места аварии. За рулем авто находился 40-летний житель микрорайона Лесного. В скором времени его ждет суд, сообщили в прокуратуре. В результате расследования выяснилось, что фигуранта еще в