Во Владимире завершился капитальный ремонт филиала поликлиники на улице Тракторной.

Во Владимире завершился капитальный ремонт филиала поликлиники на улице Тракторной. Об этом 14 августа рассказала регионального правительства.Здание 1989 года постройки начали поэтапно обновлять с 2021 года. Специалисты восстановили системы отопления, канализации и водопровода, отремонтировали фасад, пол и лестничные площадки, починили вентиляцию и выполнили внутреннюю отделку помещений.В настоящий момент для филиала поликлиники уже приобретены мебель и компьютерная техника. Кроме того, выделены деньги на закупку современного медоборудования. На очереди – благоустройство прилегающей территории.«Как сообщает Минздрав региона, на 4 этажах поликлиники планируется разместить участковую службу, узких специалистов. На 2 этаже филиала откроют аптеку. Появится и специальный блок для оказания медпомощи участникам СВО», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.