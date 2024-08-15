Об этом рассказали представители МВД.

Владимирские полицейские регулярно фиксируют случаи кражи велосипедов, причем большинство владельцев не используют тросовые замки. Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщила о нескольких инцидентах.Одна из жительниц Владимира обратилась в полицию с заявлением о краже скоростного велосипеда стоимостью 20 тыс. рублей, который она оставила без замка на крыльце подъезда. Правоохранители быстро нашли как сам велосипед, так и его похитителя — 16-летнего подростка.К сожалению, злоумышленники также способны красть и пристегнутые велосипеды. В начале месяца о пропаже сообщил 44-летний житель Александрова. Он рассказал, что неизвестный, «перекусив» тросовый замок, похитил его велосипед стоимостью 14,5 тыс. рублей из подъезда. Полицейские оперативно задержали 48-летнего безработного местного жителя, который ранее имел судимости.В Гусь-Хрустальном 31-летний рецидивист угнал велосипед, оставленный у подъезда, принадлежащий 37-летнему местному жителю. Похитителя также удалось задержать.