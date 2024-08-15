Дерматолог Александра Солдатова дает ответы на важные вопросы в сфере косметологии.

Дерматолог Александра Солдатова дает ответы на важные вопросы в сфере косметологии.Каждая представительница прекрасного пола мечтает о красивой и здоровой коже. Особое внимание женщины уделяют своему лицу. Но все ли процедуры одинаково полезны, рассказывает дерматолог-косметолог Александра Солдатова.Химический пилинг: плюсы и минусыАбсолютные противопоказания для пилингов в любое время года, особенно летом:Аллергия на компоненты: например, аллергия на салицилаты перед салициловым пилингом.Активные проявления вирусных инфекций. Особенно если это герпес, перед процедурой необходимо пройти противовирусную терапию. При этом солнце является фактором, обостряющим вирусные заболевания.Нельзя делать пилинг за две недели до и после процедуры загара — сеансы в солярии или пребывание под прямым солнечными лучами.Использование наружно: ретинол, солкодерм, жидкий азот, средства с резорцином. При использовании ретинола наружно 3-4 недели нельзя делать пилинг.Травматизация кожи — удаление волос воском, удаление образований на коже лица, воспалительные элементы, в том числе акне.Заболевания кожи в активной стадии, например, обострения атопического дерматита.Относительные противопоказания для пилингов летом:Употребление бета-каротинов: в БАДах или употребление большого количества продуктов их содержащий, например, морковный сок в больших количествах. Также в некоторых случаях употребление большого количества грейпфрутового, апельсинового сока, лаймов, лимона.Использование наружно: ретинол, оксид цинка, солкодерм, проспидин, средства с резорцином.Принимаемые антидепресанты, иммуносупрессоры, НПВС, антибиотики — перед сеансом необходимо проконсультироваться с врачом проводящим процедуру.Склонность к образованию пигментных пятен. Это очень важно для людей проживающих в климате, где солнце активно меньшую часть года, например, с апреля по сентябрь, соответственно: летом, весной и в сентябре-октябре -нельзя делать травмирующие процедуры пациентам с III, IV, V, VI фототипом кожи, либо делать строго у специалиста, с разрешения врача-дерматолога-косметолога.Сухой тип кожи, кожи с куперозом, кожа в периоде менопаузы. Данные пункты обсуждаются также с врачом проводящим процедуру.Процентное содержание кислоты в пилинге более 5%.Естественно летом мы не проводим все пилинги, которые приводят к длительной эритеме, требуют некоторого периода реабилитации, когда желательной не выходить из дома 2-3 иного 14 дней.Особенно хочется уточнить, что после периода реабилитации нельзя оставлять кожу не защищенной от солнца еще на 14 дней минимум, в совокупности мы получаем до 1 месяца или больше, когда пациенту нельзя посещать жаркие страны с очень активным солнцем. Учитывайте это и не надейтесь что «все обойдется». К таким пилингам будут относиться гликолевый, ретиноловый пилинг, салициловый, пилинг Джесснера, ТСА пилинг и некоторые другие, например, пилинги с молочной.Однако, есть замечательные пилинги, которые я бы могла рекомендовать на лето. Это янтарный пилинг и феруловый пилинг.Янтарный пилингМой самый любимый. Он как бы запечатывает чешуйки рогового слоя эпидермиса, после чего кожа становится сияющей, блестящей. Пилинг можно делать раз в неделю, или раз в 2 недели, если у вас чувствительная кожа. Можно делать практически всем. Хорошо сочетается с увлажняющими уходовыми процедурами в кабинете косметолога. А также со средствами с витамином С."Отлично справляется со своей задачей если нужна процедура "на выход", шелушение в течение всего курса минимальное, действует янтарная кислота как средство стимулирующее кожу к обновлению", – считает дерматолог.Феруловая кислотаНа данный момент встречается и в уходовой косметике, является эффективным средством в любое время года, для борьбы с пигментацией. Также придает коже сияние, даже если это просто крем с феруловой кислотой.Также пилинги могу быть в виде "сборки" нескольких кислот в одном средстве. Производители обычно маркируют их как средства для чувствительной кожи, но вы все равно должны перед этим сделать тест пробу, которая обычно существует как отдельное средство. Например, в бренде pH formula есть средство предпилинг, который сам по себе является "полноценным пилингом" для людей с чувствительной кожей.Если учитывать домашние линейки косметики, то стоит отметить, что в них производитель учитывает разрешенное процентное соотношение кислот для домашних средств. Например, пад-диски (или другие формы средств) с салициловой кислотой могут быть не более 2 % -это максимальная разрешенная концентрация.Домашние средства с кислотами могут выполнять функцию поддерживающей терапии после пилингов, или быть подготовкой к процедурам. Замечательно работают средства с фруктовыми кислотами, или с AHA кислотами.