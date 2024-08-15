В последние дни в СМИ активно обсуждается дело, связанное с известной артисткой Ларисой Долиной. Как стало известно, правоохранительные органы задержали курьера, которая оказалась замешанной в мошеннической схеме.

В последние дни в СМИ активно обсуждается дело, связанное с известной артисткой Ларисой Долиной. Как стало известно, правоохранительные органы задержали курьера, которая оказалась замешанной в мошеннической схеме.По сообщениям МВД, Анжела Цырульникова забрала у певицы деньги и передала их злоумышленникам. В своем телеграм-канале представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео с задержанной, где она делится своими показаниями.По словам Цырульниковой, она не знала о том, что стала частью преступной схемы. Женщина рассказала, что ей позвонила некая дама, представившаяся сотрудником правоохранительных органов, и предложила встретиться с Долиной. В результате этого курьер согласилась на эту встречу и забрала пакет с деньгами, который, как она полагала, был частью обычной деловой сделки.Цырульникова отметила, что считала свои действия "услугой", и не подозревала, что стала пешкой в мошеннической игре. Она подчеркнула, что была введена в заблуждение и не имела намерения участвовать в незаконных действиях — ее якобы подставили. Однако, несмотря на ее объяснения, ущерб от ее действий составил более 200 миллионов рублей, что вызывает серьезные вопросы о том, насколько она была осведомлена о происходящем.По информации МВД, задержание произошло всего через сутки после того, как Долина обратилась в полицию. Это свидетельствует о том, что правоохранительные органы оперативно отреагировали на ситуацию и начали расследование уголовного дела. Важно отметить, что такие случаи мошенничества становятся все более распространенными, и артисты, как и обычные граждане, могут стать жертвами злоумышленников.Расследование продолжается, и правоохранительные органы пытаются выяснить все обстоятельства дела. Будет интересно узнать, как дальше будут развиваться события и какую роль сыграет Цырульникова в этой запутанной истории. Возможно, она действительно была лишь жертвой обстоятельств или же знала больше, чем утверждает. В любом случае, ситуация подчеркивает важность бдительности и осторожности в общении с незнакомыми людьми и в финансовых вопросах.