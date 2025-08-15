Сейчас на территории уже уложили брусчатку.

В Вязниках продолжается благоустройство «Венца», которое проводится в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Одной из главных новинок станет уникальная фотозона с деревянным настилом. Отсюда откроется живописный вид на реку Клязьму.Сейчас на территории уже уложили брусчатку, установили дополнительное освещение и посеяли газон. В ближайшее время здесь появятся арт-объекты. Также в планах посадить туи и обустроить современную детскую площадку.