Разговаривают Американец, Англичанин, Японец и Русский кто как день сегодня начинал:
Американец говорит:
Я всал утром открыл холодильник, достал два яйца,сделал яишницу, сьел , попил Кофе и пошел на работу!
Англичанин:
Я встал утром открыл холодильник, достал два яйца,сварил, сьел, попил чай и ипошел на работу!
Японец:
Я всал утром открыл холодильник, достал два яйца,сьел их сырыми, попил Саке и пошел на работу!
Русский:
А я встал утром открыл холодильник, почесал два яйца! И пошел на работу!!!
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