Авторитетный финансовый журнал Forbes назвал нападающего испанской Барселоны Лионеля Месси самым высокооплачиваемым футболистом мира в 2020 году. За текущий год он заработал 126 миллионов ..

Авторитетный финансовый журнал Forbes назвал нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси самым высокооплачиваемым футболистом мира в 2020 году. За текущий год он заработал 126 миллионов долларов.На втором месте – легендарный капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, чей доход составил 117 миллионов долларов. А замыкает тройку лидеров не менее знаменитый бразильский игрок атаки Неймар, выступающий за французский клуб Пари Сен-Жермен. Он заработал 96 миллионов долларов, сообщает телеканал "".