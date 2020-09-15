В соревнованиях приняли участие 13 команд из 10-ти муниципальных образований Владимирской области.

Главным управлением МЧС России по Владимирской области совместно с департаментом образования администрации Владимирской области 12-13 сентября проведены областные соревнования «Школа безопасности» на территории Ковровского района, в окрестностях Доброграда.Судейство соревнований обеспечивала Главная судейская коллегия (ГСК). Её возглавила главный судья соревнований Любовь Фёдоровна Кузнецова. В программу соревнований были включены следующие виды: «Маршрут выживания», «Конкурсная программа», включавшая «Конкурс представления команды», «Конкурс туристских газет». Соревнования проводились по двум возрастным группам.12-го сентября – соревновались команды старшей возрастной группы;13-го сентября – младшей возрастной группы.На дистанции «Маршрут выживания» участники, ориентируясь в заданном направлении, преодолевали естественные препятствия и выполняли специальные задания: изготавливали носилки и несли условно пострадавшего, организовывали переправу, оказывали первую помощь, поднимались и спускались по склонам, вязали сложные узлы, определяли расстояния на местности, определяли лекарственные растения и съедобные грибы. В соревнованиях приняли участие 13 команд из 10-ти муниципальных образований Владимирской области. Общее количество участников составило 130 человек и 35 – человек судейская коллегия (из них от МЧС 11 человек). Итоги соревнований будут представлены до 18-го сентября.(Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области)