Пользователи Твиттера затравили в Сети знаменитую британскую писательницу Джоан Роулинг, подарившую миру культовую сагу о волшебнике Гарри Поттере. 55-летнюю звезду обвинили в ..

Пользователи "Твиттера" затравили в Сети знаменитую британскую писательницу Джоан Роулинг, подарившую миру культовую сагу о волшебнике Гарри Поттере. 55-летнюю звезду обвинили в нетерпимости к меньшинствам.Поводом стала публикация нового произведения Роулинг о мужчине, переодевающимся в женскую одежду и убивающем людей. Из-за этого она подверглась нападкам за оскорбление транссексуалов. Юзеры разместили в соцсети фотографию крысы, сакрастично заявив, что это – последний предсмертный снимок писательницы и добавив хэштег "покойся с миром".На самом же деле Джоан Роулинг жива. Примечательно, что за нее заступились русскоязычные пользователи, которые подчеркнули, что такая реакция жителей Запада попросту неадекватна, сообщает