Его участниками станут 100 представителей НКО Владимирской области.

17 сентября в Суздале пройдёт форум некоммерческих организаций из малых городов и сельской местности. Его участниками станут 100 представителей НКО Владимирской области, активные граждане, а также представители органов местного самоуправления и региональной власти.Организатор - Ассоциация развития институтов гражданского общества в малых городах и сельской местности "Голос провинции". Став победителем регионального конкурса, она получила субсидию на проведение форума. Цель – показать, что для воплощения какой-либо полезной идеи необязательно уезжать в большой город. В провинции много людей, придумывающих социальные проекты, многие из которых успешно реализуются.В рамках форума вы сможете посетить две НКО города Суздаля и увидеть их работу.1. ВРОО «Свет жизни» занимается организацией досуга сельских ребят, в том числе из многодетных и малообеспеченных семей. Организация неоднократно становилась победителем конкурса Фонда президентских грантов. На выигранные средства удалось оборудовать просторный досуговый центр. В нём для детей и взрослых организуют спортивные занятия, различные мастер-классы (кулинария, резьба по дереву, изготовление игрушек, мастер-класс по причёскам). Кроме того, «Свет жизни» оказывает вещевую помощь суздальским семьям. Руководитель Елена Голубевапроведёт экскурсию по центру и подробно расскажет о своих проектах.2. Благотворительный фонд «Дар жизни» - победитель второго конкурса Фонда президентских грантов, реализует проект «Инклюзивный семейный центр "Радуга" - территория здоровья». Главная цель – создание пространства, которое помогает ребенку (независимо от состояния его здоровья) и всей семье в целом развиваться, строить отношения, быть открытыми и при этом чувствовать себя защищенными. Сейчас «Дар жизни» на постоянной основе помогает 700 семьям Суздальского района, 89 из них воспитывают детей-инвалидов. В центре «Дар жизни» вы увидите, как проходят занятия с детьми, узнаете, каких результатов удалось достичь фонду за короткий промежуток реализации проекта.Кроме того, в рамках форума будет организована работа дискуссионных площадок.(Фото: пресс-служба администрации Суздальского района)