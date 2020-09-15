Губернатор обещал решить проблему с водой и в Демидовском сельском поселении.

Владимир Сипягин рассказал о развитии федерального проекта «Чистая вода» в нашем регионе. нацпроекта «Экология». В свою очередь, журналисты передали губернатору просьбы жителей Демидовского сельского поселения Гусь-Хрустального района о решении проблемы с качеством воды.Во Владимирской области в ходе федерального проекта уже реконструировали городской водозабор и построили станцию обезжелезивания в Меленках. Сейчас работы идут в Юрьеве-Польском, Лакинске и деревне Никулино Гусь-Хрустального района с общим объёмом финансирования 121,6 млн рублей.В 2021 году должны реконструировать и построить новые водозаборные сооружения в Кольчугино, Муроме, Гороховце, Киржаче, в посёлке Городищи Петушинского района и посёлке Малыгино Ковровского района общей стоимостью более 280 млн рублей.- К сожалению, на будущий год у нас не запланировано строительство водозабора в Демидовском сельском поселении. Профильные ведомства проанализируют ситуацию в Гусь-Хрустальном районе, встретятся с главой, после чего будем решать, что делать. Жители должны пить качественную воду, от этого зависит их здоровье», – ответил Владимир Сипягин на вопросы прессы.