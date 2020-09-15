За это он может получить до двух лет лишения свободы.

Житель Владимирской области вырастил 79 саженцев конопли.По информации прокуратуры, он выращивал их в дачном доме в Камешковском районе. Сначала прорастил семена на чердаке, а затем пересадил рассаду в две теплицы и в открытый грунт и продолжил ухаживать за растениями. Они уже значительно подросли, когда сотрудники полиции обнаружили плантацию и изъяли растения. Заместитель прокурора Камешковского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении садовода. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ - незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства. За свой огород он может получить до 2-х лет лишения свободы.