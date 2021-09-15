Среди погибших - шестеро детей.

Летом текущего года в водоёмах Владимирской области утонули 36 человек, среди которых – шестеро детей. Все трагедии произошли на «диких» пляжах.«Больше половины происшествий произошло с владимирцами, находившимися подшофе. Дети гибли из-за недосмотра родителей или из-за того, что не умели плавать», - пояснила руководитель пресс-службы МЧС региона Екатерина Мищенко.Лидером по количеству утопленников является Клязьма – 11 случаев. По три - на Оке, Пекше и Колпи. Основная часть смертей выдалась на июнь-июль. В августе ситуация стабилизировалась.«На рост гибели людей повлияла и аномальная жара. На протяжении всего лета ГУ МЧС проводило масштабную профилактическую работу. Усилено патрулирование рек и озёр, шла активная пропагандистская работа среди подростков, проводились рейды в запрещённых для купания местах», - добавили в ведомстве.Спасатели напоминают, что через пару месяцев в регионе начнется период ледостава, а значит вскоре одержимые рыбалкой жители вновь появятся на неокрепшем льду.«Призываем отказаться от этого и дождаться устойчивой морозной погоды. По традиции пройдёт месячник безопасности на воде и стартует профилактическая акция «Тонкий лёд», - резюмировали в МЧС.