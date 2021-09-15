Как попасть на борт настоящего корабля викингов и совершить «путешествие во времени»?

Как попасть на борт настоящего корабля викингов и совершить «путешествие во времени»?Недавно многие любители истории затаив дыхание следили за путешествием команды реконструкторов.Они отправились в захватывающее путешествие по капризным водам Ладожского озера на детально воссозданном по археологическим находкам драккаре с поэтичным именем «Скальд».О «живой истории», гендерном равенстве на корабле, экстремальных ситуациях и неожиданных подробностях исторической реальности рассказала руководитель владимирского клуба исторической реконструкции раннего средневековья «Рарог» Юлия Бирюкова, которая была единственной представительницей нашего региона в удивительном походе боевого корабля.«Неовикинги» боролись с порывистым ветром и высокими волнами, стирали на вёслах ладони до кровавых мозолей и преодолевали множество других суровых испытаний, пытаясь приоткрыть завесу тайны, которой окутана легендарная эпоха, воспетая в сагах и былинах.Мест для пассажиров нет- Как вы попали в команду драккара «Скальд»?- Думаю, сначала нужно рассказать, что это за корабль. «Скальд» - это реконструкция одного из раннесредневековых судов, поднятых со дна фьорда Роскильде на территории Дании. Его прототип - военное судно «Скульделев 5». Сейчас это самый большой драккар, который построили в России. Общая длина судна составляет 18м, ширина по миделю 3,2м, площадь паруса 49 кв.м, 24 вёсельных порта (12 пар вёсел), длина каждого весла - 4 м.Драккар строили 5 лет на базе военно-исторического клуба (ВИК) «Копьё» в Ельце. На судостроительные вахты съезжались добровольцы со всей России. А главным вдохновителем, создателем проекта судна и капитаном стал руководитель «Копья» Павел Семёнов.Но, рассказывая о корабле, сложно умолчать о том, почему вообще родилась идея построить раннесредневековое судно и пойти на нём в плаванье. Вот так, под парусом и на вёслах. Ведь без использования мотора - это далеко не увеселительная прогулка.Во всём мире существует такое общественное явление, как историческая реконструкция. Люди, интересующиеся историей, воссоздают облик той или иной эпохи, воспроизводя характерные для неё предметы материальной культуры. Делают это с опорой на археологические находки, изобразительные источники, выводы учёных. В нашей стране историческая реконструкция, как одно из популярных хобби, тоже носит весьма массовый характер. А к предметам материальной культуры можно отнести всё, чем пользовались люди конкретной эпохи. От пуговицы до жилища. И главный интерес здесь в том, чтобы не просто воссоздавать некие предметы и даже их комплексы (например, комплект костюма), но и использовать их по прямому назначению. Это позволяет получить уникальный опыт и более полно понять реалии изучаемой эпохи.Корабль «Скальд» отсылает нас к эпохе раннего средневековья. Его прототип ходил по волнам в Х веке. Это эпоха образования Древнерусского государства или, как её иногда называют в западной литературе, - «Эпоха викингов». И как же я попала в команду? Просто я очень давно занимаюсь исторической реконструкцией, руковожу клубом исторической реконструкции «Рарог», который расположен в столице региона при МБУ «Молодёжный центр». Наш клуб уже много лет посещает крупнейший в нашей стране международный фестиваль исторической реконструкции «Русборг», организатор которого – всё тот же Павел Семёнов.Для того, чтобы участвовать в подобном походе, нужно выполнить некоторые условия. Собственно, как и для участия в историческом фестивале. Во-первых, путешествие происходит строго за свой счёт. Во-вторых, нужно собрать комплект исторической одежды и бытовых предметов раннего средневековья. В-третьих, физическая подготовка тоже понадобится.Казалось бы, и всё. Но чем ответственнее и дольше поход, чем «капризнее» водоём, тем тщательнее подбирают команду. Окончательное решение принимает капитан. Ведь количество мест в корабле ограничено. В поход по Ладоге набирали команду в 25 человек. И надо понимать, что на таком судне места для пассажиров нет.Попутный ветер– Раньше у вас уже был опыт подобных «историчных» походов?- Да, опыт уже был. Это мой 4-тый поход на реконструкции раннесредневекового судна. И все они были на кораблях ВИК «Копьё». Ребята начали строить средневековые суда в 2008 году, а первый поход произошёл уже в 2009 году. Для меня же первым стал поход 2011 года из Курска в Киев, по 3 рекам: Сейм, Десна и Днепр. Он назывался «Возвращение Святослава из Вятичей на Русь». Вторым для меня стал поход 2014 года «На Тмутаракань» по Азовскому морю, из Ростова-на-Дону до Тамани. В 2018 году состоялся поход по Волге из Ярославля в Казань. Правда, тогда сильный встречный ветер на протяжении всего похода не позволил дойти до намеченной конечной точки маршрута. И поход пришлось закончить в Нижнем Новгороде. Даже современные суда зависят от погоды. А парусно-гребные корабли спорить с природой практически не могут. Тем более, что все эти походы совершали на кораблях, значительно уступавших в размерах «Скальду».– Каков был маршрут вашего путешествия по Ладоге?- Изначально мы планировали покорить совершенно иной водоём. Ещё в прошлом году драккар должен был пойти в «Поход на Царьград» (Константинополь, сейчас Стамбул). Но тогда планам не суждено было осуществиться.В этом году, эпидемиологическая обстановка всё ещё остаётся сложной. Однако мы всё равно решили провести ходовые испытания корабля в условиях, максимально приближенным к морским. Так и состоялся наш поход по Ладожскому озеру.У этого похода, в отличие от остальных, изначально не было заданного маршрута. Были только точка старта в районе Шлиссельбурга и точка финиша в Сортавале. А дальнейшее развитие событий складывалось под влиянием погодных условий. У нас были 2 недели для того, чтобы провести ходовые испытания корабля в разных условиях. На вёслах, под парусом, при различной силе ветра и волнении воды. Ладога всё это предоставила в полной мере.Если сухо перечислить географические названия, то маршрут сложился так: на воду корабль поставили в яхт-клубе «Кошкинский фарватер» (посёлок им. Морозова) недалеко от Шлиссельбурга, далее были стоянки у мыса Марьин Нос, в бухте Тайполовская, у мыса Мустаниеми, в Приозёрске, на островах Большой Чёрный и Мёкириккё, в городе Лахденпохья и далее по шхерам до Сортавалы. Однако за каждым из этих названий для нас теперь стоит своя история. Ни один день не был похож на другой. Даже один и тот же день мог принести массу сюрпризов. «Нево море» оказалось суровым и прекрасным одновременно.Значительную часть маршрута нам удалось пройти под парусом. При разной силе ветра и различных его углах относительно движения корабля. Максимальная скорость, которую мы достигли под парусом - 17,3 км/ч. Но и «гребли», что называется, хватило всем. В том числе и при встречном ветре, с волнами, высота которых доходила до 2,5 м. Однажды пришлось снимать корабль с мели усилиями всей команды, по пояс в осенней ладожской воде. А весит он больше 5 тонн...Было всякое. И жаркое солнышко при ледяном ветре. И шквалистый ветер с ливнями. И шторм, из-за которого 2 дня физически нельзя было выйти из бухты. В городе Приозёрске мы посетили музей-крепость «Корела», где один из экспонатов – ворота, обитые трофейными шведскими латами.Конечно, идя по Ладоге невольно думаешь о том, что там сражались за Родину советские люди, наши деды и прадеды. Именно здесь проходила «Дорога Жизни» для блокадного Ленинграда. Что-то нереальное есть в том, что в 21 веке ты идёшь на корабле викингов и кругом «слышишь» эхо Великой Отечественной войны. По берегам то и дело встречаются остатки финских укреплений. А на острове Мёкириккё командно-наблюдательный пункт финнов сохранился практически полностью. Хорошо видны вырубленные в скалах траншеи, места крепления орудий и лотки подачи снарядов. А несколько участников команды нашли в глубине острова остов бомбы.Сломанный стереотип- Много дней идти на вёслах, невзирая на холод и непогоду – суровое занятие, которое не по силам даже многим мужчинам. С какими трудностями вам пришлось столкнуться?- Что тут сказать, путешествие на раннесредневековом судне - это не прогулка на современной яхте. У боевого корабля викингов нет мотора. Его мотор – это гребцы. Есть парус, но это простой парус и возможности его значительно меньше, чем у парусов более поздних эпох. Не говоря уже о том, что ветер не всегда есть, он не всегда попутный, а работа с парусом, не так проста, как кажется.У такого корабля нет кают, в которые можно спрятаться от непогоды. Да и уж если непогода застала тебя во время перехода, прятаться некогда, надо продолжать движение, что бы не происходило вокруг. Несмотря на ливень и крепчающий ветер, как бы ты не устал... Никакая волшебная сила не доставит корабль к берегу, это должна сделать команда. Вся команда, как один человек.Стереотипное представление о том, что женщин не берут на корабль, потому что они приносят несчастье, сформировалось довольно поздно. И относится оно не ко всем видам судов. Мы не можем сказать определённо, были ли женщины именно гребцами на раннесредневековых судах. Но то, что на судах они бывали - это совершенно точно. Иначе как объяснить столь многочисленные захоронения скандинавских женщин эпохи викингов в Англии или на Руси? Не иначе как они пришли на кораблях вместе с мужчинами.Ну, а то, что женщина в полной мере способна справится с работой гребца, это уже доказали современные реконструкторы. Я не стану говорить, что каждая женщина так может. Нет, совсем не каждая. Но то же относится и к мужчинам. Хотя у мужчин в этом деле вполне понятный и заслуженный приоритет. С другой стороны, не всем это и нужно. Даже в раннем средневековье далеко не все отправлялись в подобные путешествия.И надо понимать, что физические нагрузки - это далеко не всё. Очень важна психологическая подготовка. Нужно чётко понимать, во что ты ввязываешься, и трезво оценивать свои возможности. Это в равной степени касается всех, кто задумывается об участии в таком походе. Можно сразу спросить себя: готов ли ты стёртыми вчера до мозолей руками сегодня держать сырые верёвки парусных шкотов или снова взять в руки весло? Готов ли спать на палубных досках под брезентовым тентом, бок о бок с двадцатью людьми, и, может быть, даже в сырой одежде? Что же касается женщин, то отдельные условия тут никому не предоставляют, всё поровну. И вот таких «мелких» нюансов можно перечислить ещё много.Жизненно важна здесь совместимость и сплочённость команды. Поэтому людей в походы всё же набирают не по объявлению. Да, первоначально записывают всех желающих. Но затем капитан отбирает людей из этого списка. Приоритет отдаёт людям, строившим корабль или ранее ходившим в походы под его командой. Так получается, что основная часть команды – это знакомые друг с другом люди, большинство из которых имеют за плечами походный опыт.Ждать «с моря погоды»– Во время похода вам приходилось попадать в экстремальные ситуации?- Сложные ситуации бывали. Без этого не обходится ни один поход. Но вот насколько они экстремальные? Когда уже всё закончилось, причём хорошо, ощущение экстремальности как-то притупляется. Вот, к примеру, в первый ходовой день у нас сломалась мачта. Мы шли на вёслах, был боковой ветер, и волна поднималась до 1,5 метров. И вот на этой боковой волне мачта начала трещать и лопаться ближе к основанию. Несмотря на то, что команда ещё не обладала большим опытом, чтобы снять и установить мачту, несмотря на волны и на то, что нужно было продолжать грести, чтобы корабль не потерял ход, мачту удалось снять вполне успешно. А вечером капитан сказал, что она сломалась в очень удачном месте. На стоянке её отпилили по месту слома, переставили «утки» и укоротили ванты. Весь следующий день мы шли под парусом и оказалось, что укоротившаяся на 2 метра мачта не только вполне подходит для площади нашего паруса, но ещё и стала более удобна в установке.Можно считать вполне экстремальной ситуацию, когда пришлось идти на вёслах при встречном ветре и волне в 2,5 метра. Это был небольшой, но весьма суровый отрезок пути. Получилось так, что во второй половине похода природа перестала нам подыгрывать. Всё равно были участки, где острова нас не прикрывали, и их тоже надо было проходить. Волшебства нет. Если хочешь куда-то попасть, придётся туда идти, ну или грести. Благо, в отличие от раннего средневековья у нас есть прогноз погоды.Мы должны были воспользоваться «окном» ослабления ветра. Поэтому встали в 3 часа утра и вышли без церемоний с завтраком. «Скальд» - корабль очень устойчивый. Но если усилия команды будут недостаточными, он потеряет ход, а с ним и управление. Тогда его может развернуть и опрокинуть. Но команда во главе с капитаном справилась. Нас снова надёжно прикрыли острова, и снова пришлось ждать «с моря погоды». Хотя расстроенным никто не выглядел. Мы приготовили обед, а потом команда современных викингов предалась почти средневековым развлечениям. Кто-то играл в кости, кто-то спал. А некоторые пошли на высокую гору, чтобы «поймать духов» 4G, и узнать дальнейший прогноз погоды.– Как на драккар и его команду реагировали встречавшиеся вам рыбаки и местные жители?- Где бы мы ни оказались, нас всегда встречали исключительно положительно. Расспрашивали, фотографировали. И как-то с ходу определяли в нас именно викингов, даже когда корабль был на стоянке, а мы шли по городу в музей или столовую. Ходили по улицам мы в том же, в чём и гребли. То есть в «историчной» одежде. Некоторые встречные спрашивали, где снимают кино...Особенно интересно оказалось на острове Мёкириккё. Мы остановились там, в 10 километрах от Валаама, чтобы на следующий день уйти туда. Но, ночью начался шторм, и мы остались на острове на 2 дня, а потом ветер переменился и Валаам остался в стороне от нашего маршрута.Когда мы подходили к острову, чтобы зайти на ночь в бухту, на берег вышел рыбак и сказал, что давненько не видел викингов в этих краях. А потом начал подсказывать, как лучше нам зайти в бухту, обойдя камни. Рыбаков на острове оказалось двое, и они были очень радушны. Они живут на этом острове сезонно и совершенно законно ловят там рыбу. Встретивший нас рыбак показал нам окрестности и финские укрепления. Оказалось, что на нижнем этаже бывшего командного пункта предыдущие рыбаки оборудовали баню. Это оказалось весьма кстати, когда выяснилось, что уйти с острова быстро у нас не получится.«Машина времени» не нужна- Как вы считаете, удалось ли команде «Скальда» достичь поставленных в походе целей?- Как говорит наш капитан, удалось абсолютно всё. Корабль прошёл ходовые испытания во всех режимах, на разном ветре, с различной волной, и в штиль. Опробовали и ночёвку на корабле. «Скальд» в этом походе проявил себя с наилучшей стороны. И в целом, можно уверенно сказать, что морские походы ему по плечу. Конечно, есть ещё что доработать и улучшить. Но по сравнению с тем, что уже сделали, - это мелочи.- Планируете ли вы и в будущем путешествовать столь экзотическим образом?-Конечно планирую! Ведь впереди ещё поход на Царьград! А вообще, если человек после первого же мероприятия не решил завязать с реконструкцией навсегда, то он уже не остановится. Ведь в истории так много всего интересного, чего ещё можно узнать, освоить, испробовать, ощутить. И всё это может дать человеку историческая реконструкция. Фраза о машине времени, переносящей человека в другую эпоху, уже стала банальной. Мы без всякой машины подходим к исторической реальности другой эпохи настолько близко, насколько это вообще возможно. И пусть в походы ходят не все увлечённые историей люди. Однако те, кто это делает, открывают для остальных новые подробности исторической реальности. Так же, как и те, кто занимается ремеслом, кто строит «историчные» дома, кто восстанавливает воинское искусство наших предков. Поэтому и я не могу остановиться. Путешествие в средневековье продолжается, и к нему можно присоединиться, придя к нам в клуб.