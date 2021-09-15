Роспотребнадзор запретил ряд блюд в школьных столовых. В связи с этим редакция Daily Storm обратилась к пресс-службе компании Конкорд с официальным запросом. Журналисты хотели узнать мнение предпринимателя Евгения Пригожина по поводу решения надзорного органа и выяснить, как оно скажется на деятельности компании.

Роспотребнадзор запретил ряд блюд в школьных столовых. В связи с этим редакция Daily Storm обратилась к пресс-службе компании "Конкорд" с официальным запросом. Журналисты хотели узнать мнение предпринимателя Евгения Пригожина по поводу решения надзорного органа и выяснить, как оно скажется на деятельности компании.Журналисты уточнили, что глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила информацию о вступлении в силу запрета о подаче в школах таких блюд, как макароны по-флотски и блинчики с мясом или творогом. Решение приняли на фоне инцидентов, связанных с отравлением учеников.Пресс-служба компании «Конкорд» напомнила, что Евгений Пригожин хоть и стоял у истоков развития этого направления, но в данный момент бизнес-интересов у компании в сфере нет, поэтому запрет Роспотребнадзора на ее деятельности никак не отразится.«Что касается решений Роспотребнадзора, то это ведомство знает проблемы на высочайшем уровне. Оно стало фундаментом в борьбе с коронавирусом не только в России, но и в мире. И Анна Юрьевна Попова является лучшим в мире специалистом», — передают слова Евгения Пригожина в пресс-службе.Также представители «Конкорда» подчеркнули, что Пригожин, будучи экспертом в данной области, всецело поддерживает решение главы Роспотребнадзора.