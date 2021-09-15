Сегодня к Черному континенту неожиданно оказалось приковано внимание всего мира. На первых полосах крупнейших мировых изданий – сообщения о реакции министров обороны и иностранных дел Франции о выводе войск из Мали в случае, если подтвердятся данные о присутствии там более 1000 сотрудников ЧВК Вагнера.

Сегодня к Черному континенту неожиданно оказалось приковано внимание всего мира. На первых полосах крупнейших мировых изданий – сообщения о реакции министров обороны и иностранных дел Франции о выводе войск из Мали в случае, если подтвердятся данные о присутствии там более 1000 сотрудников "ЧВК Вагнера".СМИ и аналитики сходятся в том, что Россия в последние годы, как ранее в советскую эпоху, активно заходит в африканские страны и выстраивает новые связи на континенте. Это не может не вызывать раздражение у бывших колониальных держав, вроде Франции, привыкших считать Африку своей исконной ресурсной базой, источником дешевой рабочей силы, редких и ценных полезных ископаемых, таких, как бокситы, уран, титан, молибден, золото и т.д. Тем более, что на пятки им наступают США, Турция и Китай.«В последние годы Москва создает по всей Африке — от Ливии до Нигерии, от Эфиопии до Мали — важнейшие стратегические военные альянсы и приобретает все более благоприятную репутацию в обществе» – CNBC, напоминая о том, что в 2022 году состоится второй саммит «Россия-Африка». Первый саммит прошел в 2019 году в Сочи, и основной тезис, который пытались донести российские высокопоставленные лица до африканских партнеров – Москва строит отношения на взаимовыгодной основе, в отличие от Запада.Живым доказательством тому, что это не пустые слова, сказанные для протокола, служит пример ЦАР, где российские инструкторы смогли в кратчайшие сроки переобучить местную армию и силы безопасности. Это позволило республике не просто остановить переворот и уничтожить терроризирующие ее вооруженные группировки, но сохранить государственность и восстановить мирную жизнь. Сегодня Центральноафриканская Республика демонстрирует всему миру, что русские могут переломить судьбу целой страны к лучшему, когда кажется, что уже ничего не спасти. И это в то самое время, когда в Сахеле с 2013 года тысячи вооруженных до зубов французов так и не смогли победить пустынных бандитов.И суда по всему, голос Москвы был услышан. Именно Россию призывали на помощь жители Мали незадолго до переворота и прихода к власти молодого военного Ассими Гойта, и сейчас отказаться от влияния Парижа в пользу российских партнеров.Именно с российским послом в первую очередь после прихода к власти новый лидер Гвинеи Мамади Думбуйя, который в начале сентября сверг профранцузского президента Конде.На этом фоне противоречивое поведение президента Франции Эммануэля Макрона выглядит настолько непоследовательно, что демонстрирует то ли его полную политическую растерянность, то ли косвенно подтверждает слухи о его странных пристрастиях к некоторым веществам. На это аналитик Лоу Нел из компании «Африкан Экономикс», слова которого приводит CNBC:Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал переход власти в Чаде к главе временного военного совета, сыну президента Идрисса Деби (Idriss Deby), который погиб в апреле в бою против сил повстанцев. Это было нарушением конституцию страны и привело к антифранцузским протестам и вандализму…Но когда в Мали полковник Ассими Гоита (Assimi Goïta) установил военное правление, Макрон осудил государственный переворот и приостановил военную операцию, проводившуюся совместно с армией Мали. Вспыхнувшие после переворота протесты выражали враждебность и по отношению к Франции, при том, что во время этих протестов можно было заметить российские флаги и плакаты.Но, конечно, геополитическая конкуренция в регионе разворачивается не только между Россией и Францией. Видя ослабление бывшей метрополии, к лакомым кускам Африки проявляют интерес Турция, Китай и США.Вашингтон озаботился ростом влияния России еще в 2018 году, когда и началось усиление Штатов на Черном континенте. До 2025 года вложить в укрепление американских военных баз $330 млн, создать новые опорные пункты в 4 странах, а Объединенное командование ВС США в зоне Африки (АФРИКОМ) готовит стратегический план для региона на 20 лет.Во всей этой истории важнее всего, конечно, официальная позиция Москвы, которая, однако, пока остается неясной. На вопросы о военном присутствии в Мали пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сперва уклончиво отправил журналистов в Минобороны, а затем и прямо заявил, что российских военных и официальных договоренностей с руководством страны нет. Возможно, он имел в виду тот факт, что упомянутые прессой «вагнеровцы» не относятся к российской армии, но при этом, по данным информированных источников в Минобороны, в Мали есть и официальное представительство российского ведомства, и гражданские специалисты, обучающие местный персонал. В этом нет ничего удивительного, ведь официальное о военном сотрудничестве между Россией и Мали действует аж с 2019 года, а министр обороны Шойгу тогда же о готовности «способствовать скорейшей нормализации положения» в нестабильном государстве.Возможно, пришел тот самый момент, который не стоит упускать, когда африканские партнеры прямо говорят о своей заинтересованности в российской помощи, причем в тот момент, когда у порога стоит целый ряд нетерпеливых конкурентов. Одновременно с этим, пресса пишет, что слухи о присутствии «вагнеровцев» в Мали с лета 2021 года. Вероятно, стоит признать, что Россия может быть эффективна в экспорте безопасности не менее, чем в атомном строительстве или других традиционных отраслях. И это новая возможность, от которой не стоит отказываться