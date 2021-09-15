В деревне Папулино завершится капитальный ремонт амбулатории.

До конца года в Меленковском районе построят два современных ФАПа. Они появятся в деревнях Григорово и Толстиково, а в деревне Папулино завершится капремонт амбулатории. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения.«Сейчас медпункты в Григорово и Толстиково располагаются в аварийных зданиях. Амбулатория в Папулино тоже давно нуждается в модернизации. Эти объекты обслуживают более 2800 пациентов», – сообщил главный врач Меленковской районной больницы Валерий Вишняков.Напомним, что до конца 2021 года власти планируют отремонтировать сельские больницы в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском и Ковровском районах.