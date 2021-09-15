Люксембургская биржа – главная зеленая биржевая площадка мира – впервые в истории включила в свой Список ценных бумаг облигации из России, а именно столичные зеленые ценные бумаги, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Люксембургская биржа – главная "зеленая" биржевая площадка мира – впервые в истории включила в свой Список ценных бумаг облигации из России, а именно столичные "зеленые" ценные бумаги, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Включение столичных "зеленых" облигаций в люксембургский список означает, что в скором времени Москва станет известна всему миру как надежный эмитент ценных бумаг."Это будет способствовать росту информированности международных инвесторов о ценных бумагах Москвы и позволит столице проводить новые размещения на более выгодных для себя условиях", — подчеркнул Владимир Ефимов."Зеленые" облигации, попавшие в Список, были выпущены в мае текущего года в объёме 70 млрд рублей и имеют постоянный купон в размере 7,38% годовых. Срок их обращения составит семь лет.Полученные от выпуска таких ценных бумаг средства помогут снизить выбросы парникового газа и вредных веществ в атмосферу столицы. Во многом это будет достигнуто путем замены автобусного парка на электробусы.