Телеведущий Андрей Малахов поделился новым событием своей жизни.

Телеведущий Андрей Малахов поделился новым событием своей жизни.Примернополгода в шоубизе ходили разговоры, что телеведущий Андрей Малахов носит парик.Поскольку людям свойственно сразу думать о плохом, в сети стали появлятьсядомыслы о страшном недуге популярного шоумена. Из-за диагноза, по слухам,Малахов даже потерял волосы. Но телеведущий "излечился", просто показав поклонникам несколько новых фотографий из своей жизни.Скорее всего, никаких реальных серьезных заболеваний у Андрея нет и не было.Сейчас бывшийведущий шоу "Пусть говорят" закрыл свой микроблог от посторонних глаз, но верныепоклонники продолжают за ним следить. Так, на днях в блоге 50-летнего АндреяМалахова появился новый пост.Для этой фотографииМалахов променял свою жену на другую девушку — длинноволосую брюнетку с пухлымигубами. Подписчики сразу же спросили ведущего о новой губастой подружке: "А гдежена?", "Кто это?", "Новая жизнь и новая женщина? Какбанально", — высказались люди в комментариях Андрея Малахова.На самом делетелеведущий просто сфотографировался с художницей Анной Касс. Они оказалисьвместе на мероприятии-ярмарке, посвященной современному искусству. АндрейМалахов по-прежнему верен своей супруге Наталье Шкулевой, вместе они растятсына Сашу.