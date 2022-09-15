Врачи из подмосковных Мытищ провели сложнейшую операцию. В больницу поступил молодой человек после страшного ДТП. Диагностика показала, что у пациента был перелом передней стенки лобной ..

Врачи из подмосковных Мытищ провели сложнейшую операцию. В больницу поступил молодой человек после страшного ДТП. Диагностика показала, что у пациента был перелом передней стенки лобной пазухи. Как сообщает интернет-издание , врачи срочно провели операцию, которая позволила реконструировать лицо.В работе были использованы титановые импланты. При этом медики провели вмешательство таким образом, чтобы у пациента не осталось шрамов. "Доступ к пазухам спланирован таким образом, чтобы все шрамы были скрыты под волосами", – цитирует телеканал челюстно-лицевого хирурга Илью Давыдова.