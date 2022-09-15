Поправки в Семейный кодекс РФ больше не гаранттируют супругам при разводе раздела имущества в равных долях.

Поправки в Семейный кодекс РФ больше не гаранттируют супругам при разводе раздела имущества в равных долях.Российские законодатели внесли поправки внормативно-правовые акты, устанавливающие правила раздела совместно нажитогоимущества при разводе супругов. Теперь суд при принятии решения будет учитыватьновые факторы, обозначенные в отредактированной версии Семейного кодекса РФ.Так, в новой редакции СП РФ говорится о необходимости учета интересов тогосупруга, без ведома которого второй распорядился общим имуществом, например,продал телевизор третьему лицу.Как было раньше? До внесения поправок в федеральный законнедобропорядочный гражданин мог спокойно продать даже совместную квартиру. Приэтом второму супругу приходилось в судебном порядке оспаривать сделку,возвращать недвижимость и делить ее. Страдал в итоге покупатель, которыйоставался и без жилья, и зачастую без уплаченных денег.Что изменилось? Теперь в Семейном кодексе РФ говорится, чтосделку нельзя признать недействительной, если покупатель недвижимости не знал овтором совладельце. При этом добропорядочный супруг сможет рассчитывать накомпенсацию в виде оставшегося совместно нажитого имущества.Материнский капитал тоже будет учитываться при разделеимущества. Практика Верховного суда РФ указывает на то, что государственнаявыплата должна быть распределена между всеми членами семьи. Это значит, чтодети тоже могут претендовать на долю в квартире, купленной при использованииматкапитала. Все остальное делится пополам между супругами.