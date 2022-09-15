Власти потратили на проведение работ почти 30 млн рублей.

В Александрове благоустроен городской парк «Сосенки». Территорию для проведения работ выбирали сами жители.«Участок площадью 3,1 га в районе улиц Стадионной и Коммунальников заметно преобразился. Сохранены древние сосны, появились «уличная мебель», арт-объекты, верёвочный городок, скейт-площадка, оборудованы зоны отдыха, а также эко-парковка для домов на колёсах. Установлено освещение и видеонаблюдение. Сквер заселён белками», - рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.На благоустройство потрачено почти 30 млн рублей.