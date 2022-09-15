Судебным приставам пришлось вмешаться в ситуацию.

В Коврове злостного неплательщика алиментов принудительно заставили выплатить дочери 350 тысяч долгов по алиментам. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП.К судебным приставам обратилась мать девочки. После развода ребёнок остался с ней, а родной отец начал уклоняться от уплаты алиментов. Сотрудники ведомства наложили запрет на регистрационные действия в отношении квартиры ковровчанина, а также вынесли постановление о взыскании средств со счётов 50-летнего мужчины.После применения превентивных мер папаша погасил всю накопленную сумму долга, а также заплатил 24,5 тысячи рублей исполнительского сбора.